Méli-Mélo Tango -Compagnie Cambalache Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris, vendredi 31 mai 2024.

Le vendredi 31 mai 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant



Réservation obligatoire. Paiement sur place (espèces ou chèque). Tarifs : 17€ / 15€ (tarifs Ville de Paris)

Méli-Mélo Tango est une expérience complète. Il transporte le spectateur au cœur même de l’atmosphère des spectacles de Buenos Aires, ville dans laquelle est née cette musique à la fin du XIXe siècle.

Méli-Mélo Tango est une expérience complète. Il transporte le spectateur au cœur même de l’atmosphère des spectacles de Buenos Aires, ville dans laquelle est née cette musique à la fin du XIXe siècle.

Juan Ramos mêle chants et récits en une véritable plongée dans son univers. Les histoires du concert-spectacle parlent de nostalgie, de déchirures, d’amours impossibles, de désespoir, de souvenirs d’enfance ainsi que de la romance des premiers émois. Une évocation des bienfaits de l’amour, mais aussi de la solitude et de l’impuissance face aux amours non partagés. Une véritable épopée de la quête de l’amour, passant par la mélancolie du tango des années 40, une milonga espiègle et rythmée et l’amertume de l’arrangement du tango contemporain.

Artistes :

Juan Ramos au Chant

Facundo Torres au Bandonéon Benjamin Sebban au piano Jaime Flores Caceres au violon Santiago Quagliariello à la contrebasse

Réservation obligatoire. Paiement sur place (espèces ou chèque). Tarifs : 17€ / 15€ (tarifs Ville de Paris)

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015

Contact : https://www.patronagelaique.eu/event-details/meli-melo-tango +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.facebook.com/pljvparis https://www.facebook.com/pljvparis https://www.patronagelaique.eu/event-details/meli-melo-tango

Méli mélo tango