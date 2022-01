Méli-Mélo Saint-Malo, 5 mars 2022, Saint-Malo. Méli-Mélo La Gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Le rendez-vous des 8 et + pour découvrir, échanger et créer ! Samedi 5 mars (durée 1 h 15)

Jeu de piste à la médiathèque.

Découvrez les documentaires jeunes d’une autre manière ! Samedi 14 mai (durée 1 h 15)

Prix des Incorruptibles : on a lu, on en parle !

Avant l’annonce du palmarès, partagez vos avis sur les livres du prix ! Samedi 11 juin (durée 2 h)

