Méli-Mélo Nogent-le-Rotrou, 22 juin 2022

74 rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou

Quand la musique rencontre la littérature. Un échange proposé par les élèves de l'école de musique avec des interludes musicaux intimistes et des extraits de livres, citations, poèmes, contes en relation mêlés avec la musique proposé par la bibliothèque.

bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr
+33 2 37 52 76 16
http://www.bm-nogent-le-rotrou.com/

