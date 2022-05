Meli-Melo Marseille 3e Arrondissement, 21 mai 2022, Marseille 3e Arrondissement.

10 10 Anne Carbonnell nous présente son nouvel album Méli-Mélo accompagnée par Michel Vignolo et Samuel Martin-Galtier aux guitares.



Tous trois nous invitent, au travers de compositions et de standards, à partager une musique colorée, festive, émouvante et douce, aux sonorités jazz, brésiliennes, irlandaises…! Tout un programme ! On vous y attend nombreux !!

http://www.rougebelledemai.com/

