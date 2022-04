Méli-mélo d’histoires

Méli-mélo d’histoires, 27 avril 2022, . Méli-mélo d’histoires

2022-04-27 16:30:00 16:30:00 – 2022-04-27 16:45:00 16:45:00 Livres racontés aux enfants par les bibliothécaires. A partir de 3 ans. Rendez-vous dans l’espace Petite Enfance de l’Apostrophe. C’Chartres Tourisme dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville