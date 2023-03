Randonnées Estivales Melgven Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère . Tous les mardis du 04/07 au 29/08. Pour pratiquer la marche en soirée, faire une escapade nature ou découvrir le patrimoine de la commune, rdv pour les randonnées estivales! Parcours entre 6 et 8 km. Bon niveau de marche, prévoir équipement adapté. Sans réservation. +33 2 98 97 90 11 Melgven

