Balade Nature « A la découverte des plantes » Melgven Melgven Catégories d’Évènement: Finistère

Melgven

Balade Nature « A la découverte des plantes », 17 juillet 2023, Melgven Melgven. Balade Nature « A la découverte des plantes » La Trinité Melgven Finistère

2023-07-17 18:00:00 – 2023-07-17 Melgven

Finistère Melgven . Dans le cadre de » De chemins en chapelles « . Les plantes aux milles vertus. Entre forêts et prairies, découvrez, grâce à un intervenant de Bretagne Vivante, les plantes qui bordent nos chemins. Utilisées depuis la nuit des temps, ces plantes, aux mille usages, dévoileront leurs secrets. Réservation obligatoire – encadré par Bretagne Vivante. +33 2 98 97 94 58 Melgven

