Conférence HPPR – La vie quotidienne dans les îles bretonnes autrefois Salle Louise Ebrel Melgven, jeudi 21 mars 2024.

Conférence HPPR – La vie quotidienne dans les îles bretonnes autrefois Salle Louise Ebrel Melgven Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:30:00

fin : 2024-03-21

Conférence d’Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden (HPPR).

Par Serge DUIGOU.

L’exemple des Glénan

Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’archipel des Glénan au large de la côte sud du Finistère était habité jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale. Par des familles, avec femmes et enfants en bas âge. Sans école, sans eau potable, sans commerces, sans système de santé, comment ces Robinsons faisaient-ils au quotidien ?

Le conférencier expliquera les raisons économiques la présence abondante du précieux goémon de cette colonisation humaine. Anecdotes à l’appui (il a rencontré les derniers acteurs de cette période), il dira pourquoi ces Glénanais, ont gardé, contre vents et marées, un souvenir lumineux de l’archipel. De nombreux visuels des Glénan hier et aujourd’hui termineront l’intervention en images.

Serge DUIGOU, natif de Pont-l’Abbé, est un historien et conférencier ayant pour centre d’intérêt l’histoire de la Bretagne et son patrimoine (histoire maritime et urbaine, révoltes populaires, migrations etc.) Guide conférencier, il accompagne des groupes et intervient à l’Université du Temps Libre. Il a publié de nombreux articles, entre autres dans les revues Cap Caval et Bretagne Magazine ainsi que des ouvrages sur la Bretagne.

Tarif 5€. Gratuit pour les adhérents HPPR.

.

Salle Louise Ebrel Rue Per-Jakez Hélias

Melgven 29140 Finistère Bretagne hppr29@outlook.fr



L’événement Conférence HPPR – La vie quotidienne dans les îles bretonnes autrefois Melgven a été mis à jour le 2024-01-19 par OTC CCA