Mélet populaire, apéro de fin de marché, 23 juin 2022, .

Mélet populaire, apéro de fin de marché



2022-06-23 11:00:00 – 2022-06-23 12:00:00

Un moment de convivialité, de rencontre et de dégustation autour des recettes inspirées par les mélets.

Entre enquête sensible, récits intimes, questions de biodiversité et partage de mémoires.



Le melet est une spécialité de Martigues. Il s’agit de petits anchois faisandés dans une saumure puis broyés avec du fenouil, du laurier du poivre et de l’huile d’olive.

Dans le cadre du projet Mélet populaire, venez à la rencontre des artistes et des habitants lancés sur les traces de la recette typiquement martégale !

Rendez-vous sur la terrasse du cinéma La Cascade en centre-ville de Jonquières.

culture@ville-martigues.fr

Un moment de convivialité, de rencontre et de dégustation autour des recettes inspirées par les mélets.

Entre enquête sensible, récits intimes, questions de biodiversité et partage de mémoires.



Le melet est une spécialité de Martigues. Il s’agit de petits anchois faisandés dans une saumure puis broyés avec du fenouil, du laurier du poivre et de l’huile d’olive.

dernière mise à jour : 2022-06-15 par