AY-ROOP [Nouvelles pistes – La Nuit du Cirque] – Silento / Xav to Yilo Salle polyvalente de Melesse, 14 novembre 2021 10:30, Melesse. Dimanche 14 novembre, 10h30, 16h00 Sur place 9/7 € https://www.ay-roop.com/nouvelles-pistes-silento/, https://www.melesse.fr/evenement/festival-ay-roop/ Entre le tango et le blues se joue un corps à corps intense, tendre et puissant. Entre le tango et le blues se joue un corps à corps intense, tendre et puissant. Quelle force, quelle beaute , quelle le gèrete que ces deux êtres qui se rencontrent et se de couvrent. Car il s’agit bien d’une rencontre, de cet instant fugace où le temps suspend son vol. On vibre et on de colle avec eux, emporte dans un e lan d’amour et de vie qui remet du baume au cœur. Salle polyvalente de Melesse Melesse 35520 Melesse Ille-et-Vilaine dimanche 14 novembre – 10h30 à 11h00

