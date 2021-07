Melen Day Elliant, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Elliant.

Melen Day 2021-07-10 – 2021-07-10

Elliant Finistère Elliant

Rien de mieux qu’un Melen Day pour bien démarrer les grandes vacances ! Après des mois de privation, le club de foot les Melenicks d’Élliant et le roi des châteaux gonflables Jump O Clown proposent une méga journée de loisir !! Animations aquatiques et à sensation, structures gonflables de dingues, un espace petit enfance, buvette et restauration et en musique ! N’attendez plus, emmenez les kids sauter, rigoler et se défouler sur des châteaux gonflables, toboggans géants et phare d’escalade… Ils vont vous a-do-rer !

Les enfants et les parents ont de quoi s’éclater toute une journée dans les meilleures conditions sanitaires !!

Parmi les dernières nouveautés, le X treme Jump – dernière nouveauté de Jump O Clown – est très attendu par les fans de sensation, tandis que les animations aquatiques rendent les enfants dingos comme le parcours Splash, le château Splash mais également le ventrigliss… Super nouvelle : des mousses party sont prévues toutes les heures !!

Les enfants pourront s’amuser comme des fous sur des petits châteaux, des plus gros, le phare d’escalade, les trampolines élastiques…

Et ce n’est pas que pour les enfants ! Les adultes ne sont pas en reste et pourront se défouler avec notamment le surf mécanique, le baby foot géant, le bras de fer, le combat de joutes, le ventrigliss, le Xtreme jump et les sumos !!

Retrouvez l’évènement sur instagram et sur Facebook où vous trouverez tous les jours les animations qui vous attendent le jour J !

Tarif : entrée adultes 3€ // 6€ pour les enfants // gratuit pour les moins de 2 ans.

Durée de 10h à 20h

Buvette et restauration sur place

contact@jumpoclown.com

