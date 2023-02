Melba LE BIJOU TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Melba LE BIJOU, 27 avril 2023, TOULOUSE. Melba LE BIJOU. Un spectacle à la date du 2023-04-27 à 21:30 (2023-04-26 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros. Melba entre sur sce?ne comme sur un ring : pre?sence irradiante, magne?tique. Si son langage a souvent e?te? empreint de combats, elle sait aujourd'hui allier l'ombre a? la lumie?re pour de?fendre ses chansons avec une e?nergie contagieuse. On en retient un amour ardent pour l'impact, l'urgence de briser des silences et d'ouvrir des de?bats. L'inclusivite? comme cheval de bataille, Melba cherche a? rassembler sans de?tours. Dans une formule brute en piano-voix qui nous plai?t tant, Melba livrera l'ampleur de son talent. LE BIJOU TOULOUSE 123, avenue de Muret Haute-Garonne

