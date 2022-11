Melay, village des crèches Melay Melay Catégories d’évènement: Melay

Saône-et-Loire

Melay, village des crèches Melay, 3 décembre 2022, Melay. Melay, village des crèches

Espace du Pressoir Melay Saône-et-Loire

2022-12-03 – 2022-12-11 Melay

Saône-et-Loire Melay 1.5 1.5 EUR Venez découvrir la crèche brionnaise avec ses personnages en costumes authentiques et grandeur nature.

Crèches des automates, crèches du monde, etc…

Circuit décoré et illuminé chaque soir. Ouverture sur rdv pour les groupes mairie-de-melay@wanadoo.fr https://www.mairie-melay.fr/ Melay

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Melay, Saône-et-Loire Autres Lieu Melay Adresse Espace du Pressoir Melay Saône-et-Loire Ville Melay lieuville Melay Departement Saône-et-Loire

Melay Melay Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melay/

Melay, village des crèches Melay 2022-12-03 was last modified: by Melay, village des crèches Melay Melay 3 décembre 2022 Espace du Pressoir Melay Saône-et-Loire Melay Saône-et-Loire

Melay Saône-et-Loire