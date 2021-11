Melay, village des crèches Melay, 4 décembre 2021, Melay.

2021-12-04 – 2021-11-27

Melay Saône-et-Loire

1.5 1.5 EUR Cette édition 2021-2022 marquera les 20 ans de l’exposition et aura pour thème « Les Crèches du monde » avec en exergue la crèche géante en foin tressé polonaise. A ses côtés, des centaines de crèches issues de tous les continents, ainsi que des créations de santonniers réputés. Seront exposés aussi les œuvres du Père Duclaux, et d’autres réalisations confectionnées par la p’tite équipe comme la crèche des automates. Chaque soir, les visiteurs pourront se balader dans les rues décorées et illuminées.

mairie-de-melay@wanadoo.fr https://www.mairie-melay.fr/

