Marche des Rameaux Melay

Saône-et-Loire

Marche des Rameaux, 2 avril 2023, Melay. Salle des Fêtes Melay Saône-et-Loire

2023-04-02 07:30:00 – 2023-04-02 15:00:00 Melay

Saône-et-Loire Melay . 5-10-15-20-25 km. Ravitaillements pour tous les circuits et au retour, saucisson-purée et dessert offert. marieline2822@gmail.com Melay

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

