Mélanie Lesage + Malo Texier Le Bijou Toulouse, vendredi 22 mars 2024.

Mélanie Lesage + Malo Texier Une soirée, deux voyages ! Vendredi 22 mars, 21h30 Le Bijou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T21:30:00+01:00 – 2024-03-22T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T21:30:00+01:00 – 2024-03-22T23:00:00+01:00

Une soirée, deux voyages ! D’abord, ce sera en compagnie de Malo Texier que vous avez peut-être eu l’occasion de voir lors des vitrines du Réseau Chanson Occitanie. Nous sommes heureux de l’accueillir pour son premier tour de chant, une guitare, une voix, et quelle voix… Nous vous invitons vivement à venir la découvrir. Puis, c’est dans le voilier de Mélanie Lesage que nous embarquerons, bercés par un trio pop-folk au service de mélodies légères et entêtantes. Un rhodes, un lapsteel, une contrebasse et une furieuse envie de lever l’ancre. Fermez les yeux, imaginez votre plus beau coucher de soleil. Musique. On embarque ?

Le Bijou 123 avenue de Muret Toulouse 31300 Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-bijou.net/melanielesagemalotexier »}]

concert