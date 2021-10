Mélange 2 Temps ~ BP Zoom Chapiteau-Théâtre, 8 décembre 2021, Sablé-sur-Sarthe.

Chapiteau-Théâtre, le mercredi 8 décembre à 18:00

Ce duo épique, acclamé internationalement, puise dans l’univers du théâtre de gestes, le clown et la manipulation d’objets. Mister P. est lunaire et maladroit, Mister B. est autoritaire et raisonnable. Tout les oppose, sauf cette fragilité commune et cette sensibilité qui nous touche au cœur, nous chatouille les zygomatiques et titille notre âme d’enfant. De cascades improbables en trouvailles scéniques, les deux comparses promettent un beau moment de rire en amenant le clown précisément là où on ne l’attend pas ! ### Distribution **De et avec** Philippe Martz, Bernie Collins

Tarif plein : 13 € / Tarif réduit : 10 € / Tarif enfant : 8 €

BP Zoom fête ses 20 ans et vous offre un spectacle anniversaire, véritable florilège poético-burlo-clownesque !

Chapiteau-Théâtre place du 8 mai 1945 – 72300 SABLÉ-SUR-SARTHE Sablé-sur-Sarthe Sarthe



2021-12-08T18:00:00 2021-12-08T19:15:00