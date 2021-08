Taninges Chartreuse de Mélan Haute-Savoie, Taninges Mélan, passé à la loupe. Morceaux choisis d’archéologie Chartreuse de Mélan Taninges Catégories d’évènement: Haute-Savoie

**Samedi 18 à 11 h : tout public** **Dimanche 19 à 11 h : spéciale famille** Zoom sur les coulisses des dernières recherches archéologiques à Mélan. Les experts racontent leur travail et lèvent le voile sur leurs métiers. Céramique, verrerie et objets en métal composent l’essentiel des éléments retrouvés. _L’exposition est également accessible en visite libre de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h._

Réservation obligatoire.

Visite guidée de l’exposition Chartreuse de Mélan 1, avenue de Mélan, 74440 Taninges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Taninges Haute-Savoie

