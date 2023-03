Festival de la Francophonie : Rencontres littéraires et concert Melahuset Oslo Catégorie d’Évènement: Oslo

Festival de la Francophonie : Rencontres littéraires et concert Melahuset, 15 mars 2023, Oslo. Festival de la Francophonie : Rencontres littéraires et concert Mercredi 15 mars, 18h00 Melahuset Entrée à 120kr Le festival de la Francophonie est de retour à Oslo le 15 mars de 18h à 21h30 à Melahuset ! Au programme de cette édition 2023 organisée par le pôle culture de l’Institut français de Norvège : 18h à 19h30 – Littérature kreyòle : regards croisés Trois écrivains ; chacun de l’autre bout du monde se rencontrent à Oslo. Ils écrivent depuis la terre qui les a vus naître, et même si leurs cultures sont si éloignées, la langue créole les rassemble. Le créole qui prend ses sources aux origines de la colonisation est une langue de l’hybridation. Le créole transporte et transmet un passé tantôt douloureux et tantôt joyeux, ainsi qu’un héritage à la fois contestataire et résilient. Ari Gautier (Inde/Madagascar), Priya Hein (île Maurice) et James Noël (Haïti) se rencontrent pendant le festival de la Francophonie pour un regard croisé sur leurs œuvres littéraires. Né à Antananarivo en 1965, Ari Gautier est un écrivain et poète français d’origine indo-malgache. Soucieux de donner à Pondichéry la place qui lui revient sur la carte littéraire française, Ari Gautier s’engage à accroître la visibilité de la littérature indo-francophone dans le monde. « Carnet secret de Lakshmi » et « Le Thinnai » sont ses deux premiers ouvrages sur l’histoire de la ville où il a passé son enfance. Sa dernière publication est « Nocturne Pondichéry », un recueil de nouvelles sur la Pondichéry postcoloniale. Priya Hein est née à l’île Maurice. Elle est autrice de plusieurs nouvelles et livres pour la jeunesse. En 2017, elle est nominée par la Bibliothèque nationale de Maurice pour le Prix commémoratif Astrid-Lindgren. Elle est également sélectionnée comme l’une des deux écrivaines émergentes de l’île Maurice pour le programme international d’écriture de l’Université de l’Iowa (Women’s Mentorship Pilot Project). Son premier manuscrit « Riambel » remporte le Prix Jean-Fanchette 2021, présidé par J.M.G Le Clézio, Prix Nobel de littérature 2008. James Noël__, poète-migrateur et écrivain de proximité, est considéré aujourd’hui comme une voix majeure de la littérature haïtienne. Il est notamment l’auteur des « Poèmes à double tranchant / Seul le baiser pour muselière » et « Le sang visible du vitrier ». Ses poèmes sont également publiés dans plusieurs anthologies. Entre un hymne engagé à l’amour et une colère orageuse, se dégage de sa poésie, comme il se plait à l’appeler, « la métaphore assassine ». Signe Prøis, éditrice chez Camino Forlag, prendra également part à cette discussion. Camino Forlag est une maison d’édition norvégienne dont le souhait est de créer un espace sur le marché norvégien pour des auteurs qui s’engagent sur des thématiques d’importance mondiale. La rencontre sera modérée par Geir Uvsløkk (UiO). L’événement sera en français et sera traduit simultanément en norvégien par Christina Mediaas. 20h à 21h30 – Concert de Maya Kamaty Maya Kamaty est une auteure-compositrice-interprète originaire de La Réunion. Au travers de sa musique, véritable voyage entre tradition et modernité, elle souhaite revendiquer ses racines. Avec son nouvel EP « Sovaz” » (sauvage en français), qu’elle définit comme « Kreol Urban pop », Maya Kamaty chante des paroles d’une rage profonde qu’elle expulse dans un souffle propre à l’urgence de la rue ; l’expression d’une femme qui s’assume en tant que telle. Billetterie : https://billetto.no/en/e/frankofonifestivalen-2023-tickets-796660

