Mel O’Callaghan Rotonde, Centre sportif Léo Lagrange, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 20h à 0h

gratuit

Primary/ Secondary Score – Performance

Mel O’Callaghan est née à Sydney (Australie) en 1975, elle vit et travaille à Paris. Elle a récemment présenté son travail dans des expositions individuelles au UQ Art Museum, Brisbane (2020/21) ; au Confort Moderne, Poitiers (2019) ; Artspace, Sydney (2019) ; au Palais de Tokyo, Paris (2017) ; à la National Gallery of Victoria (NGV), Melbourne (2018) ainsi qu’à la Casa-Museu Medeiros e Almeida, Lisbonne ; au 4A Centre for Contemporary Asian Art, Sydney ; à la Art Gallery of New South Wales (AGNSW), Sydney ; au Center for Contemporary Arts Prague (CCA), Prague. Elle a également participé à de nombreuses expositions collectives à l’international.

Mel O’Callaghan s’intéresse aux états de vie et de conscience extrêmes dans des environnements qui font du rituel et de la résistance une partie essentielle de leur transformation, pour mieux comprendre certains aspects de la condition humaine. Pour Nuit Blanche, l’artiste investit la rotonde du centre sportif Léo Lagrange avec une performance évoquant la transe et les danses cérémonielles.

Au sol, des lignes qui se croisent et traversent le sol de la rotonde dans une composition ordonnée imitant les lignes circulatoires des flux respiratoires.

Les danseurs et interprètes de Danse En Seine performent un répertoire de respirations rythmiques. À chaque respiration, toujours plus rapide et plus profonde, ils se dirigent vers un état de conscience modifié.

Guidant leur mouvement et expérience, la harpiste Pauline Amar entraîne les interprètes vers des états physiques et psychologiques modifiés. Le résultat est une partition polyphonique et poly-texturale de souffle, de musique et de corps dans l’espace. Le résultat est une partition polyphonique et poly-texturale de souffle, de musique et de corps dans l’espace.

Performance réalisée avec le soutien du gouvernement australien dans le cadre du programme Australia now France 2021-22.

Courtesy Galerie Allen, Paris

L’artiste sur Instagram

Rotonde, Centre sportif Léo Lagrange 68 boulevard Poniatowski Paris 75012

8 : Porte de Charenton (49m) 8 : Michel Bizot (571m) 64, 87 3a : Porte de Chareton



Contact : https://www.melocallaghan.com/ https://m.facebook.com/danseenseine/?locale2=fr_FR

Traianos Pakioufakis. Courtesy de l ’artiste et de la Galerie Allen, Paris