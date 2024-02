MEKTOUB SALLE DES FÊTES Martres-Tolosane, samedi 23 mars 2024.

MEKTOUB SALLE DES FÊTES Martres-Tolosane Haute-Garonne

Mektoub, c’est un seule-en-scène multi-personnages mi-standup de cirque, mi-chant sous la douche, mi-danse expérimentale et mi-makrouds de ma Mima. Des formes, des femmes, une femme boule à facettes aux multiples singularités. Tantôt blédarde , tantôt lascarde ou encore diva du dimanche, Mektoub e

Distribution :

De et avec // Mounâ Nemri

Regard extérieur // Maël Tebibi

Création lumière // Virgile Garcia

Coups de pouces amicaux // Guillaume Martinet, Boris Couty et Christophe Le Goff

Technique // Charlène Thomas Huercio en alternance avec Jenny Pink Charreton ou Kazy de Bourran

Administration & production // Margaux Duchène

Production & diffusion // Émilie TOURON 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

SALLE DES FÊTES 18 Boulevard de la Magdeleine

Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie espaceculturelangonia@gmail.com

L’événement MEKTOUB Martres-Tolosane a été mis à jour le 2024-02-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE