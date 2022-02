MEKTOUB compagnie Atelier de l’Orage Salle Cassin Lardy Catégories d’évènement: Essonne

Santiago est un jeune berger qui vit seul avec ses brebis au beau milieu des plaines de l’Andalousie. Une nuit, au pied d’un sycomore qui pousse au milieu d’une vieille église abandonnée où il a trouvé refuge pour la nuit, il fait un rêve étrange de pyramides et de trésor caché… Adaptation du roman de Paulo Coelho, « L’alchimiste », l’Atelier de l’Orage nous livre une jolie fable initiatique, une belle histoire d’amour, de quête, de rêve, de vent, d’ailleurs… pour nous rappeler la richesse de nos différences et ouvrir nos cœurs endurcis. _Espace scénique et mise en scène : Gilles Cuche_ _Avec : Arnaud Delannoy (Musicien-Compositeur / Conteur), Thierry Bilisko (Comédien), Karine Tripier_ _(Comédienne / chanteuse), Malou Rivoallan (Comédienne), Paul Levis (Musicien-Compositeur)_ _Scénographie et accessoires : Einat Landais_ Durée : 55 minutes Tout public dès 7 ans

Tarif : 7 € (tarif plein) 5 € (- de 16 ans), selon conditions sanitaries en vigueur

Adaptation du roman de Paulo Coelho, « L'alchimiste », l'Atelier de l'Orage nous livre une jolie fable initiatique Salle Cassin Salle Cassin, rue René Cassin, 91510 Lardy

