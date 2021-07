Rennes péniche spectacle Ille-et-Vilaine, Rennes Mekong – Au fil d’un fleuve mythique péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

le mercredi 1 décembre à péniche spectacle

Prenant sa source au nord du Tibet, le fleuve Mékong poursuit sa longue descente à travers six pays : la Chine, le Myanmar, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Tout au long de cette magnifique expédition, nous découvrons ce fleuve mythique et les problèmes environnementaux liés à son exploitation hydroélectrique. Le Mékong n’est plus un long fleuve tranquille, c’est un fleuve en sursis. Philippe Jacq parcourt ces vastes territoires à pied, en scooter, en bus, en bateau, ou à dos d’éléphant… Au Laos, sa compagne Cris le rejoint pour traverser ensemble, à pied, une partie du pays. Un seul objectif : aller à la rencontre des populations locales et s’enrichir de leur culture. Pèlerins tibétains, paysans chinois, ethnies montagnardes, moines bouddhistes ou pêcheurs. En partenariat avec « Le Cercle des Voyageurs »

7€

péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France

