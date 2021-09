Marseille La Mesón Bouches-du-Rhône, Marseille MEKANIK KANTATIK La Mesón Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

RDV au 52 rue Consolat, 13001 MARSEILLE. GRATUIT ! – Evénement proposé dans le cadre des portes ouvertes de la rue consolat (POC) MEKANIK KANTATIK, c’est le projet de piano dérangé et glitché de Nicolas Cante. Maintenant accompagné de la chanteuse colombienne Violeta Ocampo, il prend une sonorité électro-latino, sexy et exotique. Un aperçu ? RDV ici : [https://www.youtube.com/watch?v=jdguyH7nvQM&ab_channel=6MIC](https://www.youtube.com/watch?v=jdguyH7nvQM&ab_channel=6MIC) ZOOM SUR LES PORTES OUVERTES CONSOLAT – POC Dans le cadre des journées portes ouvertes de la rue Consolat – POC – nous proposons plusieurs évenements du vendredi 1er au dimanche 3 octobre prochain : ▪️ VENDREDI 1ER OCT : Vernissage d’exposition AMOR FLAMENCO de 18h30 à 20h; Puis projection du nouveau clip de Mekanik Kantatik en avant première “La Reina de la Arepa”, suivie d’un live en les murs. ▪️ SAMEDI 2 OCT : Exposition AMOR FLAMENCO accessible de 11h à 18h; Cours d’essais flamenco gratuits : à 15h pour le niveau initiation enfant, puis 15h30 pour le niveau initiation adulte. Tablao flamenco par nos professeurs à partir de 20h. ▪️ DIMANCHE 3 OCT : Exposition AMOR FLAMENCO accessible de 11h à 18h. Retrouvez la programmation complète de nos activités sur notre agenda : [http://www.lameson.com/](http://www.lameson.com/)

