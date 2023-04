SITE VERRIER DE MEISENTHAL – SAISON 2023 Meisenthal Catégories d’Évènement: Meisenthal

Moselle

SITE VERRIER DE MEISENTHAL – SAISON 2023, 1 avril 2023, Meisenthal . Meisenthal ,Moselle , SITE VERRIER DE MEISENTHAL – SAISON 2023 1 place Robert Schuman Meisenthal Moselle

2023-04-01 13:30:00 – 2023-04-10 18:00:00 Meisenthal

Moselle . Ouverture 2023

UNE VALLÉE RÉENCHANTÉE

Blottie au creux d’une bucolique vallée du Bitcherland, la friche de l’ancienne verrerie de Meisenthal (1704-1969) vient de vivre un chantier hors du commun.

Le nouveau parcours de visite vous invite à des rencontres uniques avec des chefs-d’œuvre, des artistes, des verriers, des paysages…

Le Musée du Verre, flambant neuf, célèbre avec panache, trois siècles d’aventures verrières à Meisenthal et dans la région.

Le Centre International d’Art Verrier abrite une galerie d’exposition et un atelier dédié aux démonstrations des souffleurs de verre.

La Halle Verrière, cathédrale industrielle reconvertie, présente tout au long de l’année une riche programmation culturelle et artistique.

La boutique nichée sous l’iconique vague en béton propose, entre autres, des objets imaginés par des créateurs contemporains et fabriqués sur place. +33 3 87 96 81 22 http://www.site-verrier-meisenthal.fr/ Cloudy Prod

Meisenthal

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Meisenthal, Moselle Autres Lieu Meisenthal Adresse 1 place Robert Schuman Meisenthal Moselle Ville Meisenthal Departement Moselle Tarif Lieu Ville Meisenthal

Meisenthal Meisenthal Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meisenthal /

SITE VERRIER DE MEISENTHAL – SAISON 2023 2023-04-01 was last modified: by SITE VERRIER DE MEISENTHAL – SAISON 2023 Meisenthal 1 avril 2023 1 place Robert Schuman Meisenthal Moselle Meisenthal Moselle

Meisenthal Moselle