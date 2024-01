CINÉ-DEBAT – LA VIE DES INTRATERRESTRES Artopie Meisenthal, mardi 13 février 2024.

CINÉ-DEBAT – LA VIE DES INTRATERRESTRES Artopie Meisenthal Moselle

Début : Mardi 2024-02-13 20:00:00

Françoise WATTEAU et Apolline AUCLERC

Érosion de la biodiversité, îlot de chaleur urbain, techniques de non-labour, pratique du zéro pesticide, artificialisation des sols, trame brune, des termes entendus de plus en plus aujourd’hui dans les médias. Mais que veulent-ils dire ? Le sol et les services essentiels qu’il peut rendre, ses habitants et leurs fonctions, seraient donc connus de tous ? Il reste certainement beaucoup à découvrir…

C’est dans ce contexte, qu’Apolline AUCLERC, écologue des sols, Maître de Conférences à l’ENSAIA (Université de Lorraine) et au Laboratoire Sols et Environnement (Université de Lorraine, INRAE), consultante scientifique auprès de Sol & co et Françoise WATTEAU, ingénieure de recherche au CNRS et spécialisée en micromorphologie des sols au sein du Laboratoire Sols et Environnement (Université de Lorraine, INRAE), souhaitent partager avec vous leurs connaissances des sols et de leur biodiversité en forêt, en milieu agricole, mais aussi en ville.

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.

Renseignements au 03 87 96 94 15

Organisé par CNRS – Université de Lorraine et Artopie

Artopie 6 rue de la Poste

Meisenthal 57960 Moselle Grand Est artopie@gmail.com



