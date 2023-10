Séjour culturel 2023 à Lyon Meininger hotel Lyon centre Berthelot Lyon, 22 octobre 2023, Lyon.

Séjour culturel 2023 à Lyon 23 octobre – 1 novembre Meininger hotel Lyon centre Berthelot Déplacements en transports en communs durant le séjour (train, bus, métro, tram, funiculaire).

Ce séjour proposé par l’association la Ruche et le Silo de Verneuil d’Avre et d’Iton se déroule du 23 octobre au 01 novembre 2023 à Lyon.

Le cadre culturel de cette ville devrait permettre aux jeunes de vivre non seulement une expérience de dépaysement géographique et culturel mais également de vivre une aventure humaine essentielle pour leur construction sociale.

L’idée étant de permettre une nouvelle expérience pour nombre d’entre eux.

Une autre particularité de ce séjour est qu’il est co-construit avec les jeunes, c’est-à-dire qu’ils participent à son élaboration, tant au niveau des activités qu’ils ont choisies, qu’au niveau des repas et des veillées qui seront mis en place durant le séjour…

Ce séjour répond au dispositif des “colo apprenantes” et permet aux jeunes un renforcement des apprentissages, compétences et connaissances grâce à la culture. Il favorise également la découverte d’un nouveau territoire et permet une expérience de vie en collectivité et la découverte de domaines très variés.

Durant ce séjour, nous veillerons à l’équilibre et à la qualité des activités individuelles et collectives, de loisirs et créatives, et à la libre expression.

La thématique prédominante du séjour est : les arts et la culture. Des ateliers et créations manuelles seront organisés durant certaines visites de musées pour ainsi permettre une diversification et rendre ces sorties plus agréables, divertissantes et participatives pour les jeunes.

De plus, ce séjour est basé sur la mobilité avec des déplacements en train, bus, métro, funiculaire et tram pour ainsi permettre le développement de l’autonomie chez les jeunes. Sachant que la ville de Lyon est engagée depuis de nombreuses années en faveur du développement des mobilités.

Visite du musée et théâtre romains avec un atelier sur la découverte de l’archéologie, ainsi qu’une visite du musée des confluences avec une activité en rapport avec une exposition.

Visite nocturne de la basilique de Fourvière, visite du musée de l’illusion, de l’aquarium de Lyon, du musée du cinéma et de la miniature, du musée du skateboard et pratique de l’activité.

Visite guidée de la prison de Montluc, du musée d’art contemporain et du musée des beaux-arts.

D’autres sorties plus ludiques : un quiz room autour de la culture musicale, Koezio pour favoriser la cohésion du groupe, une croisière en bateau sur le Rhône et la découverte d’un sport original, le rink hockey lors d’un match de haut niveau.

Meininger hotel Lyon centre Berthelot 7 rue Professeur Zimmermann Lyon 69007 Lyon 7e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

