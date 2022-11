Meilleurs Voeux

2022-12-02 – 2022-12-03 EUR 14 22 Le 31 décembre, Sandrine reçoit l’appel téléphonique d’un mystérieux inconnu qui l’invite à réveillonner… pour une soirée riche en surprises !



Sandrine est une jolie trentenaire, gaie et pétillante comme un jeune champagne. A l’inverse, Antoine est un jeune homme timide, mal dans sa peau et un rien inquiétant. A priori rien ne les unit, mais l’incroyable secret d’Antoine pourrait bouleverser leurs destins… pour le pire, ou pour le meilleur ?



Après le succès de « J’aime beaucoup ce que vous faites », la nouvelle comédie de Carole Greep !



Auteur : Carole Greep

Mise en scène : Nathalie Hardouin

Avec Camille Agobian, Laurent Artufel Retrouvez la nouvelle comédie de Carole Greep sur la scène du 16/19 Comédie Marseille. dernière mise à jour : 2022-10-21 par

