Marché de Noël – Meillant (18)

Meillant

Marché de Noël – Meillant (18) Espace des chaumes, 4 décembre 2022 09:30, Meillant. Dimanche 4 décembre, 09h30 Sur place Entrée libre

Nombreux exposants, chants des enfants, danse, fête foraine NOMBREUX EXPOSANTS Animation par SAM DANSE Chants des enfants de l’école Tombola au profit de l’école Fête foraine Buvette et restauration sur place Article en ligne sur : www.lemagazineduberry.fr Espace des chaumes Meillant 18200 Meillant Cher dimanche 4 décembre – 09h30 à 18h00

Détails Heure : 09:30 - 18:00 Catégories d’évènement: Cher, Meillant Autres Lieu Espace des chaumes Adresse Meillant Ville Meillant lieuville Espace des chaumes Meillant Departement Cher

