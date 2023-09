Fête de la Pomme Meilhards, 22 octobre 2023, Meilhards.

Meilhards,Corrèze

9h Accueil des Croqueurs de pommes de la Corrèze : Exposition, dégustation de pommes locales: Coquette de Meilhards Blandurettes. Échanges sur la pomologie, la biodiversité, les bonnes pratiques. Vente de fruits locaux, plants. L’association LPO propose différents nichoirs. 9h30 Visite du verger familial du Breuil et observation des oiseaux.

Vente de pommes et de produits à base de pomme, arbres fruitiers…

12h30 Repas dansant, animé par Michel Nauche, uniquement sur réservation (tarif 15€)..

Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



9am Welcome from Croqueurs de pommes de la Corrèze: Exhibition, tasting of local apples: Coquette de Meilhards Blandurettes. Discussions on pomology, biodiversity and best practices. Sale of local fruit and seedlings. The LPO association offers various nesting boxes. 9:30 am Visit to the Breuil family orchard and birdwatching.

Sale of apples and apple products, fruit trees…

12:30 Dinner dance, hosted by Michel Nauche, by reservation only (price 15?).

9h Bienvenida de Croqueurs de pommes de la Corrèze: Exposición, degustación de manzanas locales: Coquette de Meilhards Blandurettes. Debates sobre pomología, biodiversidad y buenas prácticas. Venta de fruta local y plantones. La asociación LPO ofrece varias cajas nido. 9.30 h Visita al huerto de la familia Breuil y observación de aves.

Venta de manzanas y productos a base de manzana, árboles frutales, etc.

12.30 Cena y baile, a cargo de Michel Nauche, sólo con reserva previa (15 euros).

9 Uhr Empfang der Apfelkäufer aus der Corrèze: Ausstellung, Verkostung lokaler Äpfel: Coquette de Meilhards Blandurettes. Austausch über Pomologie, Biodiversität und gute Praktiken. Verkauf von lokalem Obst und Setzlingen. Der Verein LPO bietet verschiedene Nistkästen an. 9.30 Uhr Besuch des Obstgartens von Le Breuil und Vogelbeobachtung.

Verkauf von Äpfeln und Produkten auf Apfelbasis, Obstbäumen…

12.30 Uhr Tanzabend mit Michel Nauche, nur mit Reservierung (Preis 15?).

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme Terres de Corrèze