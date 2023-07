Foire de Meilhards Meilhards, 4 septembre 2023, Meilhards.

Meilhards,Corrèze

Nombreux stands produits du terroir, fruits, légumes… et artisanat.

Le 1er lundi de chaque mois..

2023-09-04 fin : 2023-09-04 12:00:00. .

Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Numerous stalls selling local produce, fruit, vegetables… and crafts.

1st Monday of each month.

Numerosos puestos de productos locales, frutas, verduras y artesanía.

El primer lunes de cada mes.

Zahlreiche Stände mit Produkten aus der Region, Obst, Gemüse… und Kunsthandwerk.

Am 1. Montag jedes Monats.

