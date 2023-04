Marché des Producteurs de Pays Place d’Armes, 9 août 2023, Meilhan-sur-Garonne.

C’est sur la place d’Armes, que tous les mercredis de l’été, les Producteurs de Pays vous permettront de profiter d’un repas festif. Le principe est simple, vous choisissez selon votre envie chez différents producteurs et ainsi vous composez votre repas..

2023-08-09 à ; fin : 2023-08-09 23:00:00. EUR.

Place d’Armes

Meilhan-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



It is on the Place d’Armes, that every Wednesday of the summer, the Producteurs de Pays will allow you to enjoy a festive meal. The principle is simple, you choose according to your desire in different producers and so you compose your meal.

Todos los miércoles de verano, los « Producteurs de Pays » le ofrecerán una comida festiva en la plaza de Armas. El principio es sencillo, eliges según tu deseo entre diferentes productores y así compones tu comida.

Auf dem Place d’Armes bieten Ihnen die Producteurs de Pays jeden Mittwoch im Sommer eine festliche Mahlzeit an. Das Prinzip ist einfach: Sie wählen nach Lust und Laune bei verschiedenen Produzenten aus und stellen sich so Ihre Mahlzeit zusammen.

Mise à jour le 2023-03-08 par OT Val de Garonne