Meïkâneh A bord de la Péniche Spectacle, 24 juin 2022, Saint-Senoux.

Meïkâneh

A bord de la Péniche Spectacle, le vendredi 24 juin à 20:30

Les compositions de Meïkhâneh sont nourries d’imaginaire, d’improvisations, et de musiques traditionnelles d’Europe, de Mongolie et d’Iran. Les voix, lumineuses et envoutantes, portent la puissance des chants d’Europe de l’Est, les mélodies aériennes des grands espaces, et la profondeur des chants diphoniques mongols. On y entend des cordes voyageuses rappelant les steppes d’Asie et l’Andalousie. Les rythmes ciselés des percussions puisent dans la tradition persane. Maria Laurent (chant, luth tovshuur, vièle morin khuur), Johanni Curtet(chant diphonique khöömii, chant de gorge, guitare, luth dombra) et Milad Pasta (percussions zarb, daf, udu) nous emmènent au cœur d’une musique sans frontières qui caresse l’âme. Meïkhâneh emprunte son nom à la poésie persane signifie la « maison de l’ivresse ». On se laisse porter… En partenariat avec la Mairie et la Médiathèque de St Senoux

6€/8€

De l’Europe à la Mongolie, en passant par l’Iran

