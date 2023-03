À la recherche du beau, de la parure à l’objet meig céramique et bijoux d’art – atelier RDC cour intérieure – code 83B54 – tel. 06 88 26 99 60 Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Elle est pour moi un outil de transmission de mes réflexions et de mes émotions. Choisir celle que je vais travailler est le point de départ de la recherche du beau.

L’esquisse de la forme, les couleurs, le temps long de la création y concourent également. La recherche du beau passe aussi par le partage de la matière avec le spectateur qui regarde mon objet. Elle se nourrit de cette tentative de lui faire « vivre la matière » à son tour et entrevoir dans l’objet fini les traces du travail réalisé, le mouvement des mains à l’ouvrage. Cette quête de la beauté sublime mon quotidien et je l’espère, pourra embellir le vôtre.

Céramiste et bijoutière, j’associe souvent le métal à la terre. Les bijoux et objets que je crée dans mon atelier sont des pièces uniques, entièrement fabriquées par mes mains. Les matières, terre et métal, en dialoguant, se révèlent l’une l’autre. Je choisis les émaux et le métal pour donner une concordance à l’ensemble. À travers ces accords de formes et de couleurs, j’aspire à donner une certaine préciosité à la pièce que je crée, qu’elle soit sculpture ou bijou.

À travers deux vidéos disponibles sur mon site internet, vous pouvez découvrir, en complément de notre rencontre lors de ces Journées Européennes des Métiers d'Art, quelques gestes et outils qui font mon quotidien.

