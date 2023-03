meig céramique et bijoux d’art – 27 rue Froidevaux 75014 Paris – atelier au RDC cour intérieure Paris Catégorie d’Évènement: Paris

meig céramique et bijoux d’art – 27 rue Froidevaux 75014 Paris – atelier au RDC cour intérieure, 31 mars 2023, Paris. 31 mars et 1 avril meig céramique et bijoux d’art – 27 rue Froidevaux 75014 Paris – atelier au RDC cour intérieure meig céramique et bijoux d’art – 27 rue Froidevaux 75014 Paris – atelier au RDC cour intérieure 27 rue Froidevaux 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Montparnasse Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « saramehrmmojdehi@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T14:30:00+02:00

2023-04-01T16:30:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00 @Sara Mehrmojdehi

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu meig céramique et bijoux d'art - 27 rue Froidevaux 75014 Paris - atelier au RDC cour intérieure Adresse 27 rue Froidevaux 75014 Paris Ville Paris Lieu Ville meig céramique et bijoux d'art - 27 rue Froidevaux 75014 Paris - atelier au RDC cour intérieure Paris

meig céramique et bijoux d'art - 27 rue Froidevaux 75014 Paris - atelier au RDC cour intérieure Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

meig céramique et bijoux d’art – 27 rue Froidevaux 75014 Paris – atelier au RDC cour intérieure 2023-03-31 was last modified: by meig céramique et bijoux d’art – 27 rue Froidevaux 75014 Paris – atelier au RDC cour intérieure meig céramique et bijoux d'art - 27 rue Froidevaux 75014 Paris - atelier au RDC cour intérieure 31 mars 2023 meig céramique et bijoux d'art - 27 rue Froidevaux 75014 Paris - atelier au RDC cour intérieure Paris Paris

Paris