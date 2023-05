Brocante – vide-grenier de l’éolienne Rue du Richefort, 8 mai 2023, .

Dans l’enceinte de l’ancienne école de Somme, rue de Richefort et rue des écoles. (Sorite Mehun-sur-Yèvre :direction Sainte Thorette)

Buvette, casse-croûte, frites, gâteaux etc… (Exclusivités réservées à l’Amicale).

Limite d’inscription le 06 Mai à 12h00.

2023-05-08 à ; fin : 2023-05-08 19:00:00. EUR.

Rue du Richefort

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire



In the enclosure of the former school of Somme, rue de Richefort and rue des écoles. (Exit Mehun-sur-Yèvre : direction Sainte Thorette)

Refreshment bar, snacks, French fries, cakes etc… (Exclusively reserved for the Association).

Registration deadline on May 06 at 12h00

En los terrenos de la antigua escuela de Somme, rue de Richefort y rue des écoles. (Salida Mehun-sur-Yèvre: dirección Sainte Thorette)

Refrescos, bocadillos, patatas fritas, pasteles, etc… (Exclusivamente para la Amicale).

Fecha límite de inscripción: 06 de mayo a las 12:00

Auf dem Gelände der ehemaligen Somme-Schule, Rue de Richefort und Rue des écoles. (Ausfahrt Mehun-sur-Yèvre :Richtung Sainte Thorette)

Getränkestand, Imbiss, Pommes frites, Kuchen etc. (Exklusiv für die Amicale reserviert).

Anmeldeschluss ist der 06. Mai um 12.00 Uhr

Mise à jour le 2023-04-28 par BIT MEHUN SUR YEVRE