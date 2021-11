Mehryl Levisse | Welcome To The Show espace29, 24 novembre 2021, Bordeaux.

Mehryl Levisse | Welcome To The Show

du mercredi 24 novembre au dimanche 28 novembre à espace29

WELCOME TO THE SHOW Dans le cadre de la @Mission Égalité, diversité, citoyenneté – Mairie de Bordeaux, nous présentons l’exposition personnelle « Welcome to the show » de @Mehryl Levisse à l’Espace 29. En partenariat avec le @Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, nous exposons également 6 oeuvres exceptionnelles de Pierre Molinier. (Site web : [[https://www.mehryllevisse.fr](https://www.mehryllevisse.fr)](https://www.mehryllevisse.fr)) Curateur : Pierre-Antoine Irasque « Bienvenue dans la galerie, d’art ou des horreurs, à vous de voir. Ici, l’illusion règne en maîtresse et les corps se désinhibent, disposés à toutes les métamorphoses. La fête qui s’y déroule accueille les créatures de la nuit que le jour rend marginales, elle leur offre un refuge qui devient tout aussitôt leur scène. Elle a l’allure d’un spectacle de cabaret, d’un tournage de cinéma ou d’une réception mondaine décadente. Tout ça à la fois. Mehryl Levisse ouvre au public un étrange spectacle muséal au sein duquel se redessinent ensemble les normes des genres et les contours du corps. Le vernissage est un freakshow, ponctué par les performances de singulières créatures, des drags dont il réinvente les costumes et les gestes. Elles évoluent dans un paysage monstrueux, composé de fragments de corps et d’habits de lumières, qui emprunte ses codes au milieu de la nuit, à la série Z d’horreur et au cinéma underground. De cet événement inaugural, l’exposition n’en montre plus que les ruines, comme une fin de party qu’on apprécie à partir de ses traces. Petit théâtre des identités ambigües, Welcome to the Show réalise la synthèse des recherches de l’artiste sur l’ornemental et la parure, la présence performative, le jeu sexuel et le trouble dans le genre. A travers la confection d’un papier peint punk, de costumes excentriques et d’autres curiosités plastiques, marqueurs de son esthétique, Mehryl Levisse rappelle ici le queer à ce qu’il a de plus délicieusement bizarre, ouvrant l’espace d’un entre-deux, au seuil de la nuit, à la croisée des genres, quelque part entre le creepy et le merveilleux. » Texte de @Florian Gaité

Sur rdv

Dans le cadre de la Mission Égalité, diversité, citoyenneté – Mairie de Bordeaux, nous présentons l’exposition personnelle « Welcome to the show » de Mehryl Levisse à l’Espace 29.

espace29 29 Rue Fernand Marin Bordeaux Saint-Seurin Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T15:00:00 2021-11-24T20:00:00;2021-11-25T15:00:00 2021-11-25T20:00:00;2021-11-26T15:00:00 2021-11-26T20:00:00;2021-11-27T15:00:00 2021-11-27T20:00:00;2021-11-28T15:00:00 2021-11-28T20:00:00