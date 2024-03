MĒHMĀN – Concert dessiné [Cie AR’KHAN] au Théâtre de MURET (31) – avec Emmanuelle TROY, Michaël AMOUROUX et Philippe BICHON Théâtre Municipal Marc Sebbah, MURET (31) Muret, samedi 16 mars 2024.

Début : 2024-03-16 20:30

Fin : 2024-03-16 21:50

1ère date en Occitanie de ce concert-dessiné. Un grand voyage musical, graphique, sonore, des Balkans à l’Afghanistan à travers la Route de la soie. pour parler d’ailleurs et d’hospitalité. Bienvenue! Samedi 16 mars, 20h30 1

Philippe Bichon, le « globe croqueur » bien connu des Toulousains, Emmanuelle Troy, régulièrement invitée (Pause Musicale, Espace Bonnefoy…) à partager l’intensité de son chant, et le multi-instrumentiste et chanteur Michaël Amouroux viennent présenter à Muret ce tout nouveau projet ! Un concert dessiné inédit pour, à nouveau, voyager loin ensemble…

Mēhmān ? C’est l’hôte, dans de nombreuses langues de l’Orient et de la Route de la Soie, celui à qui on ouvre sa porte.

Ce spectacle multiculturel, intense et chaleureux, nous parle de voyage, d’hospitalité, de rencontres ou de confrontations entre ceux qui arrivent en terre étrangère, de leur plein gré ou par obligation, et ceux qui vivent là. Plus de 15 instruments rares, de chants, de voix, de langues (ouïghour, albanais, kurde, ukrainien, rromani, kirghiz , persan…), répondent aux récits de voyageurs présents et passés, et aux aquarelles et dessins réalisés en temps réel.

Une exploration sensible, musicale et visuelle, à hauteur d’humanité.

Emmanuelle TROY : musique, coordination… / Michaël AMOUROUX : musique… / Philippe BICHON : dessin live / Pauline MASSON : mise en scène / Leslie VIGNAUD : régie lumière / Bertrand AMABLE : régie son

Durée : 80mn | Tout public > 11 ans

Tarifs : plein 15€ / réduit 12€

Créé en Décembre 2023 au Rocher de Palmer, avec le soutien de l’OARA (Région Nouvelle Aquitaine) ; iddac (agence culturelle Gironde) ; Dépt des Landes (40) ; ADAMI ; Ville de BORDEAUX (33) ; Dépt de la Gironde (33) | Ville de TONNEINS (47) ; Abbaye de SORDE ‐ CdC PAYS D’ORTHE ET ARRIGANS (40) ; Théâtre Alexis Peyret – SERRE‐CASTET (64) ; Le Moulin du marais – LEZAY (79) ; La Margelle – CIVRAY (86) ; Pôle Évasion – AMBARES (33) ; La Petite Populaire – LA RÉOLE (33) ; Théâtre Le Cerisier – BORDEAUX (33) ; OMCL / Eden – MONSEGUR (33)

Théâtre Municipal Marc Sebbah, MURET (31) Place Léon Blum, 31600 Muret Muret 31600 Haute-Garonne