MĒHMĀN – Concert dessiné [Cie AR’KHAN] au Cerisier (BORDEAUX Bacalan) – avec Emmanuelle TROY, Michaël AMOUROUX, Isabelle DETHAN Théâtre Le Cerisier Bordeaux, mardi 12 mars 2024.

MĒHMĀN – Concert dessiné [Cie AR’KHAN] au Cerisier (BORDEAUX Bacalan) – avec Emmanuelle TROY, Michaël AMOUROUX, Isabelle DETHAN Théâtre Le Cerisier Bordeaux Mardi 12 mars, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-12 20:30

Fin : 2024-03-12 21:50

1ère date à Bordeaux de ce concert-dessiné créé en Décembre au Rocher de Palmer. Un grand voyage musical, graphique et sonore des Balkans à l’Afghanistan en passant par la Route de la soie. Bienvenue! Mardi 12 mars, 20h30 1

https://www.helloasso.com/associations/association-ar-khan/evenements/mehman-concert-dessine-theatre-le-cerisier-12-mars

Mēhmān ? C’est l’hôte, dans de nombreuses langues de l’Orient et de la Route de la Soie, celui à qui on ouvre sa porte.

Ce spectacle multiculturel, intense et chaleureux, nous parle de voyage, d’hospitalité, de rencontres ou de confrontations entre ceux qui arrivent en terre étrangère, de leur plein gré ou par obligation, et ceux qui vivent là. Plus de 15 instruments rares, de chants, de voix, de langues (ouïghour, albanais, kurde, ukrainien, rromani, kirghiz , persan…), répondent aux récits de voyageurs présents et passés, et aux aquarelles et dessins réalisés en temps réel.

Une exploration sensible, musicale et visuelle, à hauteur d’humanité.

Emmanuelle TROY : musique, coordination… / Michaël AMOUROUX : musique… / Isabelle DETHAN : dessin live / Pauline MASSON : mise en scène / Léa POULAIN : régie lumière / Pablo JARAUTE : régie son (…)

Durée : 80mn | Tout public > 11 ans

Tarifs : plein 15€ / réduit 12€ (demandeurs d’emploi, moins de 26 ans)

Co-organisation : Le Cerisier / Cie Ar’Khan / L’Atelier Acoustique

Coproduction : OARA ; iddac ; Ville de BORDEAUX ; Dépt des Landes ; ADAMI ; Rocher de Palmer – CENON (33) ; Dépt de la Gironde

Théâtre Le Cerisier 7-11 Rue Joseph Brunet, 33000 Bordeaux