Mehdi Laifaoui- Trab Project Théâtre de l’Œuvre, 22 avril 2022, Marseille.

Mehdi Laifaoui- Trab Project

Théâtre de l’Œuvre, le vendredi 22 avril à 21:00

Au mois d’avril, le Théâtre de L’Œuvre propose les Lunes du Ramadan : deux événements musicaux autour de la musique Raï et du Chaâbi, mettant en valeur des sonorités à la fois traditionnelles et populaires. Trab Project est un répertoire qui prend racine dans la poésie et la musique de l’ouest de l’Algérie des années 1930. Le Bédoui et le mode Trab donnent à la musique raï son africanité, un pont entre l’Orient et l’Afrique où ces rythmes règnent en maîtres. Influencés par les musiques actuelles, musiques du monde, le groove afro-américain, la bossa brésilienne mélangés aux rythmes et aux mélodies maghrébines, la majorité des titres de cet opus sont des compositions originales. Mehdi Laïfaoui et ses musiciens revisitent également de célèbres titres du vieux raï des années 1970 et 1980. Mehdi Laifaoui est un auteur-compositeur-interprète balançant entre les sonorités maghrébines et africaines. Également percussionniste, il a évolué au sein de nombreuses formations telles que Diwan Dzair, Nechwa, Yazmen, Café Crème, Reda Sika, Imukan project, et plus récemment avec Karim Ziad, Radio Babel et le trio Saba. De son chant aérien il amène en un souffle les mélopées du Maghreb et de l’Afrique. Un voyage à travers la musique raï au goût du monde. Tarifs : 12€ (plein) | 10€ (réduit)

12 / 10€

Théâtre de l’Œuvre 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T21:00:00 2022-04-22T23:30:00