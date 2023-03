Mehdi Djaadi – Coming Out (Tournée) LE ROCHER DE PALMER, 25 janvier 2024, CENON.

PEEL PRODUCTIONS (lic. L-R-22-010376 & L-R-22-010377) en accord avec Ki m’aime me suive et Staoueline Production, présente ce spectacle Un « coming-out » spirituel, voilà le spectacle auquel nous invite Mehdi Djaadi. Autrefois musulman pratiquant, Mehdi est aujourd’hui catholique et comédien dans des milieux progressistes et athées. Dans ce seul-en-scène à la fois drôle et profond, il incarne et donne la parole à une quinzaine de personnages rencontrés lors de son odyssée. Tel un miroir et servi par une écriture ciselée, Mehdi nous met chacun face à nos croyances, nos travers et nos contradictions, le tout avec bienveillance. Une pièce qui rassemble, une ode à la liberté, une invitation à la rencontre. « Ce spectacle c’est l’histoire de ma vie. Une vie faite de rencontres, de quête de liberté et de spiritualité. Des rencontres de milieux aux idéaux opposés qui m’ont pourtant chacun enrichis. Quand je me retourne sur mon parcours, je me rends compte à la fois de sa singularité et de sa complexité. J’ai pris le parti de me raconter avec humour, dérision et respect, ma volonté étant d’essayer d’expliquer à quel point ces idéaux se côtoient avec harmonie et bienveillance sans jugement. Est-ce utopique ? J’aimerais que le spectateur ressente face à tous ces personnages à la fois la violence et la cruauté que ces confrontations engendrent, mais aussi la grandeur et la beauté que j’ai pu percevoir en eux. À l’issue de la pièce, j’espère et souhaite que le spectateur considère ses semblables et s’observe avec davantage de curiosité, d’autodérision et d’empathie. » Mehdi DJAADI Mehdi Djaadi – Coming Out

LE ROCHER DE PALMER CENON 1 RUE ARISTIDE BRIAND 33150

