COMING OUTMehdi-Emmanuel Djaadi Un « coming-out » spirituel, voilà le spectacle auquel nous invite Mehdi Djaadi.Autrefois musulman pratiquant, Mehdi est aujourd'hui catholique et comédien dans des milieux progressistes et athées.Dans ce seul-en-scène à la fois drôle et profond, il incarne et donne la parole à une quinzaine de personnages rencontrés lors de son odyssée.Tel un miroir et servi par une écriture ciselée, Mehdi nous met chacun face à nos croyances, nos travers et nos contradictions, le tout avec bienveillance.Une pièce qui rassemble, une ode à la liberté, une invitation à la rencontre. La presse en parle : "Brise les stéréotypes !" – The New-York Times"Un pur bonheur" – Télérama"Subtil" – Le Parisien"De haute volée" – Topito« Un coming out spirituel, multiculturel et réjouissant » – Paris Première Avec: Mehdi DJAADITexte: Mehdi DJAADI & Thibaut EVRARDMise en scène: Thibaut EVRARDCréation lumière : Frédérick DOIN Pas d'accès PMRMétros SAINT-LAZARE ou VILLIERS ou EUROPE Bus 95 Arrêt Europe – 21/22/ 27/28/29/42 Arrêt Saint-Lazare – 30 Arrêt Villiers – 94/66 Arrêt Rome Parkings proches SAINT-AUGUSTIN ou VILLIERS Heure D'arrivée conseillée : 15 minutes avant début du spectacle

THEATRE TRISTAN BERNARD PARIS 64, rue du Rocher 75008

