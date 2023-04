La Haute Route 247 route du Palais des Sports, 20 août 2023, Megève.

Pour sa 12ème édition, la Haute Route Alpes met la barre encore plus haut : pour cette course à étapes de sept jours, de nouvelles destinations garantiront un itinéraire de choix avec des montées légendaires. Megève sera ville de départ cette année..

2023-08-20 à ; fin : 2023-08-21 . .

247 route du Palais des Sports Esplanade du Palais

Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



For the 12th edition, the Haute Route Alpes is raising the bar for this seven-day stage race with new destinations that will guarantee a great route with iconic climbs. Megève will be the departure town this year.

En su 12ª edición, la Haute Route Alpes sube aún más el listón: para esta carrera por etapas de siete días, nuevos destinos garantizarán un recorrido selecto con subidas legendarias. Megève será la ciudad de salida este año.

Ausgabe legt die Haute Route Alpes die Messlatte noch höher: Bei diesem siebentägigen Etappenrennen werden neue Ziele eine erstklassige Route mit legendären Anstiegen garantieren. Megève wird dieses Jahr als Startort fungieren.

Mise à jour le 2023-04-18 par Mairie de Megève