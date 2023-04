MB Race 247 route du Palais des Sports, 30 juin 2023, Megève.

La MB Race née en 2010 sur les sentiers de Megève et Combloux ; est l’événement VTT incontournable du Pays du Mont-Blanc !.

2023-06-30 à ; fin : 2023-07-02 . .

247 route du Palais des Sports Esplanade du Palais

Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The MB Race was born in 2010 on the trails of Megeve and Combloux; it is the not-to-be-missed mountain bike event of the Mont Blanc region!

La MB Race nació en 2010 en los senderos de Megève y Combloux; ¡es el evento de bicicleta de montaña más importante de la región del Mont Blanc!

Das MB Race wurde 2010 auf den Wegen von Megève und Combloux ins Leben gerufen; es ist das unumgängliche Mountainbike-Event im Pays du Mont-Blanc!

Mise à jour le 2023-04-19 par Mairie de Megève