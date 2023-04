Race Across France 1 place de l’Eglise, 24 juin 2023, Megève.

La Race Across France est une course d’ultra cyclisme en une étape sur route ouverte de 2500km partant du Touquet et arrivant à Mandelieu la Napoule. Megève sera la base de vie ouverte 24h/24h des coureurs et ville de départ de l’épreuve de 1000KM..

2023-06-24 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-27 . .

1 place de l’Eglise Place du Village

Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The Race Across France is an ultra cycling race in one stage on open road of 2500km starting from Le Touquet and arriving in Mandelieu la Napoule. Megeve will be the 24 hour base for the racers and the start of the 1000KM race.

La Race Across France es una carrera de ultraciclismo en una sola etapa por carreteras abiertas de 2500 km con salida en Le Touquet y llegada en Mandelieu la Napoule. Megève será la base de 24 horas para los corredores y la salida de la carrera de 1000 km.

Das Race Across France ist ein Ultra-Radrennen in einer Etappe auf offener Straße über 2500km von Le Touquet bis Mandelieu la Napoule. Megève wird die rund um die Uhr geöffnete Lebensbasis der Fahrer und Startort des 1000KM-Rennens sein.

Mise à jour le 2023-04-19 par Mairie de Megève