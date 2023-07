Visite commentée – Mémoire de l’Electricité, du Gaz et de l’Eclairage public (MEGE) MEGE – Mémoire de l’Electricité, du Gaz et de l’Eclairage public Nanterre, 16 septembre 2023, Nanterre.

Visite commentée – Mémoire de l’Electricité, du Gaz et de l’Eclairage public (MEGE) 16 et 17 septembre MEGE – Mémoire de l’Electricité, du Gaz et de l’Eclairage public Inscriptions obligatoires par mail (vous recevrez une confirmation par mail), groupes limités à 20 visiteurs par créneau horaire.

Dans ses locaux à Nanterre, ( voir le lien https://mege-paris.org/) l’association MEGE (Mémoire de l’Electricité du Gaz et de l’Eclairage public) conserve les matériels qui racontent l’histoire de la distribution du gaz et de l’électricité en région parisienne.

Vous y découvrirez l’évolution des techniques et des matériels de distribution du gaz et de l’électricité, du XIXe siècle à aujourd’hui, une extraordinaire collection de lampes, d’ampoules et de lanternes d’éclairage public, d’outils, de compteurs, de documents historiques, notamment sur la sécurité, ainsi que de nombreuses maquettes.

Vous verrez les collections de matériels anciens qui ont été utilisés pour distribuer l’énergie électrique et gazière et éclairer les espaces publics et les monuments ainsi que l’évolution au fil du temps des appareils de comptage pour l’électricité et le gaz.

Enfin une exposition de nombreuses maquettes de véhicules utilisés par les distributeurs au cours des 70 dernières années vous sera présentée ainsi que les objets usuels des applications de l’électricité dans la vie quotidienne.

Vous serez accompagnés, dans votre visite de notre conservatoire, par des électriciens et gaziers membres bénévoles de l’association qui vous feront partager leur passion des métiers de la distribution d’énergie.

Livret-jeu pour les 7-12 ans.

MEGE – Mémoire de l'Electricité, du Gaz et de l'Eclairage public 131 rue du 1er mai 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Petit Nanterre Hauts-de-Seine Île-de-France 09 73 88 44 36 http://mege-paris.org info@mege-paris.org https://mege-paris.org/ Accès par le tram T2, le bus 367, RER A (voir plan d'accès) parkings sur la voie publique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

MEGE