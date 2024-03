MégaWATT, un printemps de spectacles gratuits en espace public, vendredi 3 mai 2024.

Du vendredi 03 mai 2024 au samedi 29 juin 2024 :

.Tout public. gratuit

La coopérative De Rue et De Cirque revient avec la nouvelle saison MégaWATT ! Un parcours artistique et merveilleux à suivre de mai à juillet à Paris et en Seine-et-Marne.

Théâtre, cirque, danse, rando, ciné-concert, apéro, ateliers, balade en forêt… Une édition où toutes les formes de la représentation et de la rencontre sont possibles.

AVRIL

Du lundi 15 au vendredi 19 avril. ColoBoumCirque

Dimanche 28 avril. 10h/13h et 14h/17h. La Rue est belle. Ateliers

arts plastiques avec Cléo Paquette, plasticienne. Création d’une

installation collective pour transformer la rue Watt. En accès libre.

MAI



Vendredi 3 mai · Paris 13

18h. La Rue est belle

19h. Nkama / Dimas Tivane (avant-première)

19h45. Phaenomena / Cie Furinkaï (création)

20h30. Apéro Papote après spectacles

21h. Maison Renard / Cie Victor B (Belgique)

Samedi 4 mai · Paris 13

17h. Nkama / Dimas Tivane

17h45. Phaenomena / Cie Furinkaï

18h30. Apéro Papote après spectacles

19h15. Maison Renard / Cie Victor B (Belgique)

Vendredi 24 et samedi 25 mai · Paris 13

21h45. Cavale & Walking the cow / Cie des Mangeurs d’Étoiles

Vendredi 31 mai · Paris 13

19h30. La Sieste / Cie L’Aubépine

20h30. RandO / Cie C&C (création)

JUIN

Samedi 1er juin · Paris 12 et 13

9h30. RandO / Cie C&C

10h45. La Sieste / Cie L’Aubépine

19h. Happy Hype / Collectif OUINCH OUINCH x MULAH (Suisse)

Samedi 8 juin · Paris 12 et 13

10h30. Une saison en enfer / Théâtre de l’Unité

15h30. Restitution Animasque

19h. Partir, rester un peu / CirkVOST

Dimanche 9 juin · Paris 12

10h30. Une saison en enfer / Théâtre de l’Unité

16h. Partir, rester un peu / CirkVOST

Vendredi 14 juin · Paris 13

18h30. Lâchez les failles / Collectif En suspens

19h30. Tsef Zon(e) / Cie C’hoari

20h30. Khalass, my love / Les Vagues tranquilles

Samedi 15 juin · Paris 13

17h. Lâchez les failles / Collectif En suspens

18h. Tsef Zon(e) / Cie C’hoari

19h. Khalass, my love / Les Vagues tranquilles

Samedi 22 juin · Treize’Estival . Paris 13

19h30. La Spire / Cie Rhizome – Chloé Moglia

Dimanche 23 juin · Olympiades culturelles · Paris 13

Connivences / Satchie Noro

Élans croisés / Cie Retouramont

Juste avant / Nathalie Pernette

Carton rouge / Sophia Perez

En-Mêlées / Jean Antoine Bigot & Manon André

Vu / Collectif Sauf le dimanche

WeCirk! #6 · Quincy-Voisins (77)

Jeudi 27 et vendredi 28 juin

Le vertige de l’envers / L’Envolée cirque > séances scolaires

Samedi 29 juin

11h/12h. Atelier cirque en famille

16h/19h. Maquillage et bar à tattoos / Peggy Artistic

16h/19h. Hisse Emoi / Cie Retouramont

16h. Connivences / Satchie Noro

17h. Le vertige de l’envers / L’Envolée cirque (création 24)

18h. Environnement vertical / Cie Retouramont

19h. Sillages / Cie Nevoa (création juin 24)

JUILLET

Mardi 9 juillet et mercredi 10 juillet · Paris 13

Toi sans qui le monde / Cie L’Entaille

+ Les JO tout au long de l’été, 2r2c investit les Zones de festivités

Du 26 juillet au 11 août et du 26 août au 8 septembre.

. . .

++ Stages et ateliers tout au long du printemps ! À retrouver sur www.2r2c.coop



En espace public, à Paris et en Seine-et-Marne

Contact : https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/megawatt-2024 +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque https://www.facebook.com/de.decirque

Deutsch / Annaïk Jan