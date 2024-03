MEGAWAJOOKA JOUE FRANK ZAPPA LE TRITON Les Lilas, samedi 1 juin 2024.

MEGAWAJOOKA JOUE FRANK ZAPPA MEGAWAJOOKA PLAYS THE MUSIC OF FRANK ZAPPA Samedi 1 juin, 20h30 LE TRITON TARIF F : 30 € normal / 25 € réduit / 20 € adhérent / 15 € jeune

Une joyeuse célébration de la musique du grand Frank Zappa dont le génie reste encore à partager, servie par un panel impressionnant de musiciens issus des scènes jazz, rock et contemporaines. Cet « hommajzz » revisite un des répertoires les plus fous de Zappa et les moins joués sur scène : Grand Wazoo, Waka Jawaka, One Size Fits All (1971-75). Les neuf musiciens complices mettent leur talent et leur éclectisme au service d’une des musiques les plus libres de l’époque jazz-rock. Une musique expressive et orchestrale, un festin dada !

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France