Avant-première NINA ET LE SECRET DU HÉRISSON Mégarama Arras Arras, 29 août 2023, Arras.

Avant-première NINA ET LE SECRET DU HÉRISSON Mardi 29 août, 14h00 Mégarama Arras Tarif unique : 4,50€

Dans le cadre du projet Mon Cinéma d’été, et à l’occasion du Little Films Festival, Plan-Séquence et le cinéma Megarama Arras proposent aux plus jeunes de découvrir en avant-première :

NINA ET LE SECRET DU HÉRISSON

de Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli (France, Luxembourg, 2023, 1h18) – dès 6 ans

Nina et Mehdi en sont convaincus : il y a un trésor dans l’usine où travaillaient leurs parents ! À présent, elle est fermée. Ça ne va pas être facile d’y entrer. Mais ils ont un plan, et un petit hérisson pourrait bien leur souffler quelques idées de génie…

La projection sera animée par Lucie Herreros, en charge du jeune public pour Plan-Séquence

Mégarama Arras 48 Grand’Place 62 000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://arras.megarama.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-29T14:00:00+02:00 – 2023-08-29T15:45:00+02:00

