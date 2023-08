Cet évènement est passé Mon Cinéma d’été – THE ARTIST Mégarama Arras Arras Catégories d’Évènement: Arras

Pas-de-Calais Mon Cinéma d’été – THE ARTIST Mégarama Arras Arras, 20 août 2023, Arras. Mon Cinéma d’été – THE ARTIST 20 – 28 août Mégarama Arras Tarif normal : 7€ / tarif réduit : 5€ Dans le cadre du projet Mon Cinéma d’été, et à l’occasion du centième anniversaire de Warner Bros, Plan-Séquence et le cinéma Megarama Arras vous proposent de (re)découvrir sur grand écran : THE ARTIST

de Michel Hazanavicius (France, 2011, 1h40)

avec Jean Durjardin, Bérénice Bejo, John Goodman

Hollywood, 1927. George Valentin est une grande star du cinéma. L’arrivée du parlant va briser sa carrière, tandis que Peppy Miller, jeune figurante, devient l’égérie du studio. Ce film narre l’histoire de leurs destins mêlés, ou comment la célébrité, l’argent et l’orgueil sont autant d’obstacles à une histoire d’amour. La projection sera précédée d’une courte présentation du film par Éric Miot, délégué général de l’Arras Film Festival ️ Tarif normal : 7€ / tarif réduit : 5€ ’ « ’ ́ », ̀ ’ ̀ , ́ ́ ́ – – . Mégarama Arras 48 Grand’Place 62 000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://arras.megarama.fr/FR/fiche-film-cinema/MUQL7T/the-artist.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-20T11:00:00+02:00 – 2023-08-20T12:45:00+02:00

Mégarama Arras 48 Grand'Place 62 000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France

2023-08-20T11:00:00+02:00 – 2023-08-20T12:45:00+02:00

2023-08-28T19:00:00+02:00 – 2023-08-28T20:45:00+02:00 ©Warner Bros.

